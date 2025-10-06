Pratite na SK: Pavić protiv Mektića za polufinale u Šangaju!

Hrvatski tenisač Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u ponedjeljak u treće kolo muških parova na teniskom ATP turniru u Šangaju

Pavić i Arevalo su sa 6:3, 6:2 bili bolji od britansko-australskog para kojeg čine Neal Skupski i John Patrick Smith.

Prvim nositeljima Paviću i Arevalu je za pobjedu bilo potrebno 65 minuta igre i tri oduzeta servisa, jedan u prvom setu i dva u drugom.

U četvrtfinalu Pavića i Arevala čeka branitelj naslova Nikola Mektić koji sada u paru igra s Amerikancem Austinom Krajicekom.

