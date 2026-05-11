Pratite na SK: Mektić i Krajicek u drugom kolu Rima

Hrvatski reprezentativac Nikola Mektić i američki tenisač Austin Krajicek plasirali su se u 2. kolu rimskog ATP Masters 1000 turnira na zemljanoj podlozi.
U konkurenciji parova pobijedili su u prvom nastupu par sastavljen od dvojice posljednjih osvajača umaškog Croatia Opena u pojedinačnoj konkurenciji, Argentinca Francisca Cerundola i Talijana Luciana Darderija, sa 7-6 (3), 6-2.
U ranijem današnjem terminu, plasman u 2. kolo izborili su Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo.
Oni su sa 6-4, 6-3 slavili protiv Brazilca Marcela Mela i Nijemca Alexandera Zvereva.
