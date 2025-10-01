Pratite na SK: Čilić uspješno prošao prvu prepreku u Šangaju, slijedi – Đoković!

Marin Čilić u Pekingu nije mogao previše protiv Jannika Sinnera, ali je u Šangaju krenuo odlično.

U prvom kolu najbolji hrvatski tenisač je slavio protiv Gruzijca Nikoloza Basilašvilija sa 6:3, 7:6 (5) nakon skoro sat i pol vremena igre.

Čilić je tako prekinuo niz od čak šest poraza ako računamo mečeve na ATP Touru, Grand Slamu i Davis Cupu. Zadnji put je slavio protiv Jaumea Munara početkom srpnja na Wimbledonu.

U drugom kolu Marina čeka puno teži izazov, protivnik je dobro poznati Novak Đoković.

