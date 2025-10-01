Pratite na SK: Čilić uspješno prošao prvu prepreku u Šangaju, slijedi – Đoković!

Masters 1000 1. lis 202511:34 0 komentara
xVCGx 111593160681 via Guliver

Marin Čilić u Pekingu nije mogao previše protiv Jannika Sinnera, ali je u Šangaju krenuo odlično.

U prvom kolu najbolji hrvatski tenisač je slavio protiv Gruzijca Nikoloza Basilašvilija sa 6:3, 7:6 (5) nakon skoro sat i pol vremena igre.

Čilić je tako prekinuo niz od čak šest poraza ako računamo mečeve na ATP Touru, Grand Slamu i Davis Cupu. Zadnji put je slavio protiv Jaumea Munara početkom srpnja na Wimbledonu.

U drugom kolu Marina čeka puno teži izazov, protivnik je dobro poznati Novak Đoković.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)