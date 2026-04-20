Pratite na SK: Čilić, Ružić i Marčinko saznali protivnike u prvom kolu Madrida

Marin Čilić (ATP - 51.) jedini je hrvatski predstavnik koji je izravno ušao u ždrijeb Masters 1000 turnira u Madridu, a njegov suparnik u prvom kolu bit će Belgijac Zizou Bergs (ATP - 44.), dok će Antonia Ružić i Petra Marčinko nastupiti na WTA 1000 turniru tenisačica.

Čilić je protiv Bergsa igrao u Davis Cupu prije dvije godine i izgubio taj meč u varaždinskoj Areni koji je odigran na tvrdoj podlozi. Belgijac je u međuvremenu napravio veliki napredak i došao među 50 najboljih tenisača svijeta. Uspije li pobijediti Bergsa, Čilić će u 2. kolu igrati 27. nositelja, 19-godišnjeg Brazilca Joaa Fonsece.

Ružić (WTA – 59.) je za suparnicu u prvom kolu dobila Rumunjku Gabrielu Ruse (WTA – 71.), a slučaju pobjede u 2. kolu čeka ju 2. nositeljica, Kazahstanka Jelena Ribakina. Ruse je u oba prijašnja međusobna dvoboja bila uspješnija od najbolje rangirane hrvatske tenisačice.

Petra Marčinko (WTA – 74.) će igrati protiv Andorke Victorije Jimenez Kasintseve (WTA – 115.), koju je jednom pobijedila, a jednom od nje izgubila u prošlogodišnjim dvobojima. Pobjednica će u drugom kolu igrati protiv 11. nositeljice, iskusne Švicarke Belinde Benčič (WTA – 12.).

Ružić i Marčinko se u glavnom ždrijebu može pridružiti Donna Vekić (WTA – 66.) koja nastupa u kvalifikacijskom turniru. U kvalifikacijama turnira tenisača Hrvatsku predstavljaju Dino Prižmić (ATP – 87.) i Borna Gojo (ATP – 150.).

