Pratite na SK: Čilić i Prižmić u lovu na treće kolo Madrida, čekaju ih teški ispiti

Hrvatski tenisači Marin Čilić i Dino Prižmić danas izlaze na teren u Madridu.

Na teren će prvi Dino Prižmić, koji danas igra protiv Bena Sheltona, šestog tenisača svijeta koji je u sjajnoj formi, nedavno je osvojio turnir u Munchenu.

Njihov meč je na rasporedu kao drugi na terenu Arantxa Sanchez, odmah iza meča Hurkacza i Musettija (oko 12:30, SK2).

Na istom terenu će igrati i Marin Čilić, njegov meč je posljednji kada je u pitanju današnji program na tom terenu (oko 20:30, SK2).

Čilića čeka Brazilac Joao Fonseca, tenisač od kojega se očekuju velike stvari i kojeg već uspoređuju sa samim vrhom teniske elite.