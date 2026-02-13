Pratite na SK: 19-godišnja Kanađanka prva finalistica Dohe

Podijeli :

Guliver

Kanađanka Victoria Mboko prva je finalistica WTA turnira tenisačica u Dohi, ona je u polufinalu nadigrala Latvijku Jelenu Ostapenko sa 6-3, 6-2.

Za 19-godišnju Mboko, koja je prošle godine eruptirala na sceni osvajanjem WTA 1000 naslova u Montrealu, ovo je drugi plasman u finale na WTA Touru ove godine.

U siječnju je izgubila završni dvoboj u Adelaideu od Mire Andrejeve.

Uz taj naslov iz Montreala, Mboko ima i osvojeni turniru u Hong Kongu prošle godine, a u subotu će imati priliku osvojiti svoj treći WTA naslov protiv pobjednice drugog polufinala u kojem se sastaju Grkinja Maria Sakkari i Čehinja Karolina Muchova.

