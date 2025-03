Pratite Indian Wells na SK! Alcaraz: ‘Igra se 25 godina na istoj podlozi, a sad su je promijenili… Ne razumijem’

Podijeli :

AP Photo/Peter Dejong via Guliver

Carlos Alcaraz je dvije godine bio neprikosnoven u Indian Wellsu, a kada je došao nastaviti tu vladavinu i postati treći u povijesti s hattrickom, dočekalo ga je neugodno iznenađenje. Organizatori su promijenili podlogu.

“Malo su je ubrzali. Ne razumijem zašto su to učinili”, istaknuo je Španjolac na konferenciji za novinare uoči početka prvog Mastersa 1000 sezone.

“Ovaj turnir igra se na istoj podlozi 25 godina, a sada su je promijenili. Stvarno ne znam razlog. Mislim da sam tenisač koji se dobro prilagođava različitim podlogama, ali moram vidjeti kako će biti ovdje. Vjerujem da dobro igram tenis, čak i kad su tereni brži, ali ponavljam, ne razumijem zašto je to učinjeno.”

Alcaraz je u Indian Wells došao iz Portorika, gdje je u nedjelju u egzibicijskom meču svladao Francesa Tiafoea.

“Zakasnio sam i još nisam imao priliku trenirati. Jako sam sretan što sam opet ovdje.”

Roger Federer je ovdje postigao hattrick 2004.-06., a Novak Đoković 2014.-16.

“Znam da su to do sada uspjeli samo oni i spreman sam se boriti s pritiskom da to i učinim. Ne želim razmišljati o tome, samo želim uživati, kao i uvijek kad sam ovdje. Bilo da treniram ili igram.”

Zanimljivo je da Alcaraz još nije imao vremena za tenis, ali ima za golf.

“Čim sam došao, odmah sam otišao igrati”, otkriva.

“Golf mi pomaže da se oslobodim pritiska koji donosi tenis. Zato mi je ovaj turnir među najdražima jer dosta igram golf.”

U pauzi između sezona promijenio je reket, dodao pet grama na težini, a ta je promjena automatski uzrokovala i promjenu servisa.

“Još uvijek to vježbam, usavršavam. Sviđa mi se promjena, sada bolje serviram, ali sve može bolje. Stalno radim na tome.”

Alcaraz je drugi nositelj u Indian Wellsu i mogao bi igrati protiv Novaka Đokovića u četvrtfinalu. Kao i svi nositelji, Carlos je slobodan na startu, a u drugom kolu čeka boljeg iz dvoboja Quentina Halysa i Pabla Carrena Buste.

