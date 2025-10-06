Pojavile se dosad neviđene snimke: Đoković dvaput povratio na terenu u Šangaju

Masters 1000 6. lis 20258:42 0 komentara
xVCGx via Guliver

Novak Đoković plasirao se u osminu finala Mastersa u Šangaju pobjedom 2:1 (4:6, 7:5, 6:3) protiv 159. igrača svijeta Yannicka Hanfmanna.

Nijemac je iznenađujuće uzeo prvi set, ali Đoković, trenutačno četvrti na ATP ljestvici, preokrenuo je meč i izborio dvoboj s Kanađaninom Gabrielom Diallom, 35. igračem svijeta, koji je prošao dalje nakon predaje Davida Goffina.

Usred meča Đoković je čak dvaput i povratio. Jednom je to napravio tijekom gema kada je došao na kraj terena i povratio, a drugi put u pauzi između dva gema kada je to napravo kod stolice za odmaranje.

