Pojavile se dosad neviđene snimke: Đoković dvaput povratio na terenu u Šangaju

xVCGx via Guliver

Novak Đoković plasirao se u osminu finala Mastersa u Šangaju pobjedom 2:1 (4:6, 7:5, 6:3) protiv 159. igrača svijeta Yannicka Hanfmanna.

Nijemac je iznenađujuće uzeo prvi set, ali Đoković, trenutačno četvrti na ATP ljestvici, preokrenuo je meč i izborio dvoboj s Kanađaninom Gabrielom Diallom, 35. igračem svijeta, koji je prošao dalje nakon predaje Davida Goffina.

Usred meča Đoković je čak dvaput i povratio. Jednom je to napravio tijekom gema kada je došao na kraj terena i povratio, a drugi put u pauzi između dva gema kada je to napravo kod stolice za odmaranje.

🚨🚨 La imagen de Djokovic VOMITANDO en pista hoy por las brutales condiciones de humedad y calor en Shanghai. Increíble que tengamos que llegar a esto 😧 pic.twitter.com/FrB8KE9ZTL — José Morón (@jmgmoron) October 5, 2025

