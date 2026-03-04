Počinje Indian Wells: Evo gdje gledati mečeve Čilića i Prižmića

Podijeli :

Kobe Li Nexpher Images via Guliver

Indian Wells pratite ekskluzivno na Sport Klubu.

Prvog dana turnira u Kaliforniji pratit ćemo dvojicu Hrvata. Marina Čilića i Dinu Prižmića.

Marin Čilić jedini je hrvatski tenisač koji je stekao pravo izravnog ulaska u glavni ždrijeb ATP 1000 turnira u Indian Wellsu, a za suparnika u 1. kolu dobio je domaćeg predstavnika Zacharyja Svajdu, koji je dobio pozivnicu organizatora. Susret Čilića i Svajde pratite od oko 3 sata ujutro na Sport Klubu 2.

Pobjednik dvoboja Čilić – Svajda u 2. kolu će igrati protiv 18. nositelja Španjolca Alejandra Davidovicha.

Dino Prižmić izborio je nastup na Indian Wellsu nakon što je u drugom kolu kvalifikacija uvjerljivo svladao Australca Aleksandra Vukica, 89. tenisača svijeta – 6:2, 6:4.

Suparnik u prvom kolu bit će mu još jedan kvalifikant, Australac Tristan Schoolkate, 118. na ATP listi. Prijenos je od oko 00.30 sati na Sport Klubu 4.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.