Pavić i Arevalo ipak ostali bez trofeja u Monte Carlu

Hrvatski tenisač Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo nisu uspjeli doći do svog osmog zajedničkog naslova, nakon što su u finalu ATP Masters 1000 turnira parova u Monte Carlu izgubili od Nijemaca Kevina Krawietza i Tima Puetza – 4:6, 6:2, 10:8.
Odluka o pobjednicima pala je u Champions tie-breaku u kojem je njemačka kombinacija povela s 8:5, Pavić i Arevalo uspjeli su poravnati na 8:8 da bi nakon toga njihovi suparnici s dva nova poena došli do naslova i šeste pobjede u njihovom osmom međusobnom susretu.
Pavić tako ostaje na 42 ATP naslova u 77 odigranih finala u parovima.
