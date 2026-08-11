Nakashima do prvog polufinala na Mastersu u karijeri

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AP Photo/Antonio Calanni via Guliver Image

Američki tenisač Brandon Nakashima (ATP - 31.) prvi je polufinalist kanadskog Masters 1000 turnira u Montrealu, gdje je u utorak u četvrtfinalu nadigrao Talijana Luciana Darderija (ATP - 22.) sa 6-2, 6-3.

Bio je to njihov treći međusobni dvoboj na ATP Touru i druga uzastopna pobjeda Nakashime, koja je 25-godišnjem Amerikancu donijela prvo polufinale na turnirima iz Masters 1000 serije. Do nastupa u Montrealu, Nakashima na turnirima Masters 1000 serije nije uspio doći dalje od osmine finala.

Za svoje prvo finale borit će se protiv pobjednika dvoboja Francuza Arthura Filsa i Španjolca Rafaela Jodara. Meč je započeo, ali je prekinut pri vodstvu Jodara 5-4 u prvom setu bez prednosti ‘breaka’.

Kiša je spriječila odigravanje ovih četvrtfinalnih mečeva u ponedjeljak, kad su prvi put bili na rasporedu pa su organizatori bili prisiljeni sva četiri četvrtfinala staviti u raspored za utorak.

U noćnom terminu bi trebali biti odigrani i dvoboji Španjolca Daniela Meride i Amerikanca Learnera Tiena te Čeha Jakuba Menšika i Amerikanca Bena Sheltona, koji brani prošlogodišnji naslov s kanadskog Mastersa osvojen u Torontu.