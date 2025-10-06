Mektić izborio četvrtfinale u Šangaju i tamo ga čeka potencijalni okršaj s Pavićem

Podijeli :

xMathiasxSchulzx via Guliver

Hrvatski tenisač Nikola Mektić plasirao se zajedno s Amerikancem Austinom Krajicekom u treće kolo muških parova na teniskom ATP turniru u Šangaju nakon što su u ponedjeljak u drugom kolu nakon sat i 53 minute igre sa 6:7, 6:4, 10:4 pobijedili američku kombinaciju Evana Kinga i Christiana Harrisona.

Prvi set donio je izjednačenu borbu u kojoj ni jedan par nije izgubio svoj servis pa je odluka pala u tie breaku u kojem su Harrison i King bili bolji. DrugI set je pripao Mektiću i Krajiceku nakon što su suparnicima jednom oduzeli servis, a i u odlučujućem trećem setu su Mektić i Krajicek bili bolji što im je donijelo plasman u treće kolo.