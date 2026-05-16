Mektić i Krajicek ostali bez finala Mastersa u Rimu

Hrvatski tenisač Nikola Mektić i njegov partner Amerikanac Austin Krajicek neće igrati u finalu zemljanog ATP Masters 1000 turnira kojem je domaćin Rim.

U polufinalnom ogledu, kojeg je nekoliko puta prekidala kiša u glavnom talijanskom gradu, drugi nositelji Španjolac Marcel Granollers i Argentinac Horacio Zeballos su pobijedili 6:7(10), 7:5, 10:2.

U prvom setu svaki je par čvrsto držao servis gemove u svom posjedu te je odluka pala u dramatičnom tie-breaku gdje su za nijansu bolji bili Mektić i Krajicek. Dobili su taj dio igre s 12:10 te su poveli s 1:0 u setovima.

Odmah na startu drugog seta Granollers i Zeballos su uzvratili te su napravili break i došli do prednosti koju su držali do 4:3. Tada je hrvatsko-američka kombinacija vratila break minusa, ali nije dugo trebalo da se dogodi novi break. Kod 5:5 su španjolski i argentinski tenisač još jednom oduzeli suparnicima servis gem, a kod 6:5 su odservirali za izjednačenje na 1:1 u setovima.

U odlučujućem tie-breaku trećeg seta Granollers i Zeballos su potpuno dominirali te su nakon 3-2 dobili čak sedam poena u nizu za ulazak u finale.

