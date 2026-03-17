Masters u Miamiju na SK: Raducanu odustala od turnira

Bivša pobjednica US Opena Britanka Emma Raducanu odustala je od nastupa na teniskom WTA turniru u Miamiju jer se nastavlja oporavljati od bolesti, priopćio je WTA.

Raducanu, koja je prošle godine na Floridi stigla do četvrtfinala, ima problema s formom i kondicijom, a od osvajanja US opena 2021. surađivala je s nizom trenera, ali s malo uspjeha.

Turnir u Miamiju počinje u utorak i traje do 29. ožujka.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.