Marčinko se nakon samo 73 minute oprostila od Mastersa u Rimu

Podijeli :

Domenico Cippitelli Image nella via Guliver

Hrvatska teniska reprezentativka Petra Marčinko (WTA - 69.) nije se uspjela plasirati u drugo kolo WTA 1000 turnira na zemljanoj podlozi u Rimu, gdje ju je u današnjem dvoboju prvog kola pobijedila Ukrajinka Oleksandra Olijnikova (WTA - 68.) sa 6:1, 6:3 za 73 minute.

Bio je to njihov drugi službeni međusobni dvoboj u kojem je 25-godišnja Ukrajinka uzvratila bivšoj klupskoj kolegici iz zagrebačkog TK “Top Spin” za poraz na prošlogodišnjem W75 ITF turniru “Zagreb Open“.

POVEZANO VIDEO / Bizarne scene u Rimu: Grand Slam pobjednica se iznervirala i publici vikala da ‘zašute’

Objema je ovo bio debitantski nastup u glavnom ždrijebu rimskog WTA 1000 turnira, a puno bolje ga je odigrala Olijnikova, koja je čak sedam puta oduzimala servis 20-godišnjoj Zagrepčanki, četiri puta u prvom i triput u drugom setu.

Marčinko je na početku druge dionice meča dvaput imala prednost ‘breaka’ (1:0, 2:1), ali je oba puta odmah izgubila servis. Zagrepčanka je samo jednom u cijelom meču uspjela osvojit gem na početnom udarcu, nakon što je kod 2:2 propustila posljednju priliku za ‘break’.

U osmom gemu je Marčinko po sedmi put u meču izgubila servis, a kad je servirala za pobjedu Olijnikova je ispustila jedan poen.

Ukrajinka će nastaviti svoj put u Rimu protiv 18. nositeljice, Dankinje Clare Tauson (WTA – 18.), a Petra Maričnko bi u sljedećem tjednu trebala biti prva nositeljica W75 ITF turniru “Zagreb Open” na Šalati.

U Rimu je i najbolje rangirana hrvatska tenisačica Antonia Ružić (WTA – 59.) koja u prvom kolu igra protiv uzbekistanske predstavnice Kamile Rahimove (WTA – 76.).

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.