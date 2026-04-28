Ivaniševićev štićenik rutinski slavio protiv tenisača koji je pobijedio Prižmića

AlbertoxGardin via Guliver

Prvi tenisač svijeta Jannik Sinner i 21-godišnji Francuz Arthur Fils (ATP - 25.) prva su dvojica igrača koji su se u utorak probili u četvrtfinale Masters 1000 turnira na zemljanoj podlozi u Madridu uvjerljivim pobjedama u dva seta.

Talijan je potrošio 86 minuta za pobjedu 6-2, 7-5 protiv Britanca Camerona Norrieja (ATP – 23.), dok je štićenik Gorana Ivaniševića za 90 minuta svladao Argentinca Tomasa Martina Etcheverryja (ATP – 29.) sa 6-3, 6-4.

Sinneru je ovo 20. uzastopna pobjeda u trenutnom ovogodišnjem pozitivnom nizu, a došao je i do 25-0 na turnirima Masters 1000 serije kad mu se pribroji i pet pobjeda ostvarenih na prošlogodišnjem pariškom Mastersu.

Talijan je u karijeri već bio pobjednik na sedam od devet Masters 1000 turnira, a nedostaju mu naslovi iz Madrida i Rima. Ulaskom u četvrtfinale ponovio je svoj najbolji madridski rezultat ostvaren prije dvije godine, kad je bez borbe predao meč Kanađaninu Felixu Auger-Aliassimeu.

Za plasman u svoje prvo madridsko polufinale Sinner će igrati protiv pobjednika dvoboja između Čeha Vita Koprive (ATP – 66.) i nove španjolske zvijezde u usponu, 19-godišnjeg Madriđanina Rafela Jodara.

U pobjedničkom nizu je i Arthur Fils koji je u Madrid stigao kao pobjednik ATP 500 turnira u Barceloni. Argentinca Etcheverryja, pobjednika nad Dinom Prižmićem, 21-godišnji Francuz je ostavio bez ‘breaka’, što mu je donijelo osmu uzastopnu pobjedu na zemljanoj podlozi i prvo četvrtfinale u Madridu, gdje do ove godine nije nijednom pobijedio u mečevima glavnog turnira.

Ovo mu je već treće uzastopno četvrtfinale na ovogodišnjim Masters 1000 turnirima. Bio je četvrtfinalist u Indian Wellsu, a u Miamiju je stigao do polufinala, dok je morao propustiti nastup u Monte Carlu.

Fils će za novo Masters 1000 polufinale morati pobijediti boljeg iz dvoboja između Čeha Jirija Lehečke (ATP – 14.) i Talijana Lorenza Musettija (ATP – 9.).