Ivaniševićev pulen izborio polufinale Cincinnatija

Francuski tenisač Arthur Fils izborio je plasman u polufinale ATP Masters 1000 turnira u Cincinnatiju nakon što je u četvrtfinalnom dvoboju pobijedio Argentinca Thiaga Agustina Tirantea sa 6:3, 6:2.

Nakon Miamija i Madrida , 22-godišnjak je treći put ove sezone stigao do polufinala Mastersa 1000.

U jednoj od svojih najuvjerljivijih predstava ove sezone, Fils je protiv Argentinca stigao do pobjede za 66 minuta.

“Večeras je bilo dobro, vrlo dobro,” rekao je Fils nakon što je ostvario najbržu pobjedu na turniru do sada.

“Prvi put na središnjem terenu u Cincinnatiju. To je drugačija energija, drugačija vibra. Upravo sam odigrao svoj najbolji tenis i jako sam zadovoljan izvedbom,” dodao je Francuz u čijem trenerskom timu je i Goran Ivanišević.

Ovom pobjedom Fils je postao prvi Francuz koji je stigao do tri polufinala Mastersa 1000 u sezoni nakon Guya Forgeta, koji je to postigao 1991. godine.

Idući suparnik bit će mu Talijan Flavio Cobolli koji je u svoje prvo polufinale na ovoj razini ATP Toura stigao pobjedom protiv Amerikanca Tommyja Paula sa 2:6, 6:3, 6:4.

“Jako se veselim igranju protiv Flavija. Imao je nevjerojatnu godinu. Igra svoj najbolji tenis. Bit će to lijep meč, uživat ćemo.”

Bit će to njihov treći međusobni susret, prethodna dva je dobio Fils.

Posljednji Francuz koji je osvojio Masters 1000 titulu bio je Jo-Wilfried Tsonga u Torontu u kolovozu 2014.