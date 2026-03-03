Indian Wells na SK: Čilić, Vekić, Ružić i Marčinko saznali prve protivnike

Marin Čilić jedini je hrvatski tenisač koji je stekao pravo izravnog ulaska u glavni ždrijeb ATP 1000 turnira u Indian Wellsu, a za suparnika u 1. kolu dobio je domaćeg predstavnika Zacharyja Svajdu, koji je dobio pozivnicu organizatora.

Na dobrom putu pridružiti se Čiliću u glavnom ždrijebu je i Dino Prižmić koji je u 1. kolu kvalifikacija dobio još jednog domaćeg predstavnika s pozivnicom Darwina Blancha sa 7:6 (3), 6:0. Za ulazak u glavni ždrijeb Prižmić će igrati protiv Australca Aleksandra Vukića.

Na WTA 1000 turniru u Indian Wellsu Hrvatska će imati tri igračice u 1. kolu. Donna Vekić će igrati protiv Čehinje Tereze Valentove, Petra Marčinko protiv Njemice Laure Siegemund, a Antonia Ružić protiv Amerikanke Jennifer Brady. U slučaju pobjeda, u 2. kolu ih očekuje neka od nositeljica koje su slobodna u 1. kolu, Vekić peta nositeljica Amerikanka Jessica Pegula, Marčinko deveta nositeljica Ukrajinka Elina Svitolina, a Ružić 24. nositeljica Kineskinja Qinwen Zheng.

Susreti 1. kola u Indian Wellsu počinju u srijedu.

