Hrvatska u Indian Wellsu ostala samo na Paviću: Mektić ispao u prvom kolu parova

Podijeli :

xxMarinxFranovx/xCROPIXx hrvatska_francuska_parovi20-130925 via Guliver Image

U prvom kolu ATP Masters 1000 turnira u Indian Wellsa u konkurenciji parova Nikola Mektić je sa svojim partnerom Austinom Krajicekom završio svoj put. Od njih su bili bolji Robin Haase i Constantin Frantzen s 2-0 u setovima.

Bio je to izjednačen meč, ali nismo gledali tri seta nego dva. U prvom setu se o pobjedniku odlučivalo kroz tie-break gdje su bolji bili Nijemac i Nizozemac sa 7-5 da bi u drugom vidjeli čak i jedan break.

To se dogodilo kod rezultata 5:5 kada Mektić i Krajicek gube svoj početni udarac. Nakon toga uz ponešto problema Frantzen i Haase realiziraju svoj servis za meč za pobjedu od 7:6(5), 7:5.

Ovim porazom Mektića Hrvatska je u Indian Wellsu ostala samo na Mati Paviću koji će kasnije večeras igrati protiv Novaka Đokovića i Stefanosa Tsitsipasa u parovima.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.