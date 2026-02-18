Gledajte samo na SK: Novak Đoković potvrdio kada se vraća na teren

Podijeli :

AP Photo/Dar Yasin via Guliver

Novak Đoković je potvrdio da će sudjelovati na turniru iz serije 1000 u Indian Wellsu.

Srpskom igraču bit će to prvi turnir od Australian opena na kojem je u finalu izgubio od Carlosa Alcaraza.

Turnir u pustinji Kalifornije na programu je od 1. do 15. ožujka, a Đoković se vraća na turnir na kojem je prvi put igrao prije točno 20 godina.

Srbin je prestižni turnir koji mnogi zovu “peti Grand Slam“ do sada osvajao pet puta i to: 2008., 2011., 2014., 2015. i 2016. godine.

Rekord po broju osvojenih trofeja dijeli sa Rodgerom Federerom i sada će 38 – godišnji Srbin imati priliku da bude sam na čelu vječne liste.

