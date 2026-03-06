Gledajte na SK: Pavić turnir u Indian Wellsu otvara protiv Đokovića

Podijeli :

Tom Dubravec CROPIX via Guliver Image

Mate Pavić je nakon ATP 500 turnira u Dubaiju proživio pravu malu dramu prije odlaska iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Zbog bombardiranja Irana zračni prostor u UAE-u bio je zatvoren pa je Splićanin okolnim putem trebao doći do Indian Wellsa.

Kada je to napravio, u Kaliforniji ga je dočekalo neugodno iznenađenje, barem što se tiče jačine protivnika u prvom kolu.

Mate Pavić i Marcelo Arevalo su kao treći nositelji u prvom kolu teško mogli dobiti teže protivnike. Naime, hrvatsko-salvadorski par će u prvom kolu igrati protiv Novaka Đokovića i Stefanosa Tsitsipasa, dvojca koji je poznat i osobama koji tek površno prate tenis.

Jedini par koji se može požaliti slično teškim ždrijebom su prvi nositelji Marcel Granollers i Horacio Zeballos čiji su protivnici Reilly Opelka i drugi tenisač svijeta Jannik Sinner.

