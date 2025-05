Gledajte na SK: Alcaraz i Sinner u Rimu igraju najveći susret karijere

Podijeli :

Marco Todaro via Guliver

Jannik Sinner se vratio nakon tromjesečne suspenzije zbog dopinga te je pokazao kako nije pao u igri. Upisao je 26. pobjedu u nizu, a za 27. će morati pobijediti Carlosa Alcaraza. Španjolac je prije turnira rekao kako mu je drago da se Sinner vraća te da ga želi vidjeti u finalu Mastersa u Rimu. Želja mu se ostvarila, kao i većini ljubitelja tenisa te će se po 11. put nadmetati s Talijanom na teniskim terenima.

Prvi susret ove dvojice talentiranih tenisača zbio se u Alicanteu 2019. godine, ali taj susret, u kojem je slavio Alcaraz, ne ulazi u međusobni skor jer je odigran na Challenger razini. No, nije se trebalo previše čekati da rivalstvo dvojice tenisača započne.

Prije četiri godine zaigrali su u Parizu gdje je započelo njihovo ATP rivalstvo. U dvorani je tada slavio Španjolac, nešto što bi danas bilo nezamislivo s obzirom na to kako im pašu uvjeti. Isto tako je i pobjeda Sinnera u Wimbledonu 2022. nešto što se ne bi očekivalo kada bi se vodili time kako obojica igraju na travnatoj podlozi. No, upravo je to čar njihovih susreta. Iako je Alcaraz favorit na zemlji i na travi te Sinner na hardu i u dvorani, ne može se ni izbliza predvidjeti ishod.

Koliko su njih dvojica izjednačeni dovoljno govori podatak da tek u tri od 10 susreta nije odigran maksimalan broj setova. Jedino što je dosad nedostajalo njihovom rivalstvu je veliko finale, a sada je i to stiglo.

U Rimu će nakon finala na ATP 250 i 500 turnirima zaigrati i u finalu Mastersa te bi im tako nedostajao samo susret završnice na Grand Slamu i Tour Finalsu. U ovom finalu će Španjolac tražiti svoju sedmu pobjedu dok će Talijan loviti svoju petu.

Spektakl sa sjajnom atmosferom moći ćete gledati na Sport Klubu 2 s početkom u 17 sati.