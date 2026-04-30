Finac i Britanac treći put ove sezone bolji od Arevala i Pavića

Masters 1000 30. tra 2026
Marcelo Arevalo i Mate Pavić ispali su u četvrtfinalu jakog Masters turnira u Madridu

Bolji od njih, po treći put ove sezone, bili su Harri Heliövaara i Henry Patten sa 6:3, 7:6 (3)

Prethodno su Finac i Britanac bili bolji u finalu Dubaija, te u četvrtfinalu Miamija. Arevalo i Pavić su posljednji put slavili protiv finsko-britanskog para na završnici u Torinu u studenom 2024.

Arevalu i Paviću sada predstoji Masters u Rimu kojeg su osvojili prošle godine.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Masters 1000