Fils otkrio što ga oduševljava kod Ivaniševića i gdje mu najviše pomaže

Arthur Fils ove se godine, u Dohi, vratio na teren nakon osmomjesečne pauze zbog ozljede leđa. Odmah je u Kataru stigao do finala, u Indian Wellsu do četvrtfinala, polufinala u Miamiju te naslova u Barceloni.
Sjajni su to rezultati za 21-godišnjeg Francuza u čiji se tim ove sezone, uz Ivana Cinkuša, uključio i Goran Ivanišević.
“Puno mi pomaže”, rekao je Arthur Fils u intervjuu za L’Équipe, hvaleći Gorana Ivaniševića, koji se itekako ima čime pohvaliti.
“Pomaže mi u mnogo toga. Kako igrati servis-volej, kako više gađati linije, kako staviti protivnike pod veći pritisak… Pomaže mi svojim golemim iskustvom, bio je nevjerojatan igrač. Govori mi što trebam promijeniti, a što nastaviti raditi isto”, ne skriva Arthur Fils koliko je oduševljen suradnjom s jednim od najkarizmatičnijih tenisača u povijesti:
“Dobro je imati ga uz sebe. Bio je drugi tenisač svijeta, ali ono što mene najviše zanima jest način na koji je osvojio Wimbledon. To je potpuno luda priča.”
