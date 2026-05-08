Evo gdje možete gledati okršaj Prižmića i Đokovića

Podijeli :

AP Photo/Andy Wong via Guliver

U drugom kolu Mastersa u Rimu hrvatski tenisač Dino Prižmić igrat će protiv Srbina Novaka Đokovića.

Prižmić je do drugog kola došao tako što je prošao kroz kvalifikacije, a onda u prvom kolu svladao Martona Fucsovicsa. Đoković je bio slobodan u prvom kolu. Ovo je drugi susret Prižmića i Đokovića. Prvi je odigran prije dvije godine u prvom kolu Australian Opena, gdje je Đoković bio bolji s 3:1 u setovima.

Njihov dvoboj je treći meč dana na centralnom terenu i očekuje se da će na teren izaći za 14.30, a meč možete pratiti na Sport Klubu 2 uz našeg komentatora Ivana Hodobu.

Cijeli TV program pronađite ovdje.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.