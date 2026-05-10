Evo gdje i kada gledati Prižmića u lovu na rezultat karijere

ATP 10. svi 20268:22 0 komentara
AP Photo/Andrew Medichini via Guliver

20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić (ATP - 79.) igra u sjajnoj formi, a potvrdu toga dobio je u petak kada je u drugom kolu Mastersa u Rimu s 2:1 u setovima pobijedio najtrofejnijeg tenisača svih vremena Novaka Đokovića.

Tom pobjedom izborio je plasman u treće kolo, gdje ga danas čeka dvoboj protiv 33. igrača svijeta, Francuza Uga Humberta, s kojim se dosad nije susretao u karijeri.

Splićanin će tako loviti osminu finala i najveći rezultat karijere, a početak meča očekuje se oko 12:30.

Prijenos možete pratiti samo na Sport Klubu 2.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - ATP