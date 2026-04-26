Evo gdje gledati meč karijere Dine Prižmića

Podijeli :

xRicardoxLarreinax via Guliver

Prva tenisačica svijeta i braniteljica naslova na WTA 1000 turniru u Madridu, Bjeloruskinja Arina Sabalenka, lakoćom se plasirala u osminu finala svladavši u trećem kolu Rumunjku Jaqueline Cristian (WTA - 33.) sa 6-1, 6-4.

Sabalenkina sljedeća suparnica će biti Japanka Naomi Osaka (WTA – 15.) koja je još uvjerljivije pobijedila Ukrajinku Anhelinu Kalininu (WTA – 110.) sa 6-1, 6-3.

VIDEO / Dino Prižmić došao do najveće pobjede u karijeri! Pao je šesti tenisač svijeta VIDEO / Jedna od najboljih na svijetu predala meč i u suzama napustila Madrid

No, osmina finala u Madridu još jednom nije bila dostižna za osmu nositeljicu, Talijanku Jasmine Paolini (WTA – 9.), koju je u trećem kolu zaustavila Amerikanka Hailey Baptiste (WTA – 32.) svladavši je sa 7-5, 6-3. U dosadašnjih pet nastupa u glavnom ždrijebu Madrida, Paolini je samo 2024. uspjela doći do osmine finala. Po prvi put u karijeri je to uspjelo 24-godišnjoj Amerikanki na zemljanoj podlozi.

Pozicija osmog nositelja nije donijela sreću ni Kazahstancu Aleksanderu Bubliku. Pobijedio ga je Stefanos Tsitsipas sa 6-2, 7-5. Grku se otvara ždrijeb, jer će za plasman u osminu finala igrati protiv španjolskog kvalifikanta Daniela Meride Aguilara (ATP – 102.), koji je izbacio Corentina Mouteta (ATP – 30.).

U nedjelju će svoj meč 3. kola igrati jedini preostali hrvatski predstavnik Dino Prižmić (ATP – 87.). Njegov meč protiv Argentinca Tomasa Martina Etcheverryja (ATP – 29.) drugi je na rasporedu poslije 11 sati (SK2), a prije njih će na terenu 4 igrati Argentinka Solana Sierra i Turkinja Zeynep Sonmez.

