Đoković otkrio koju mu je ocjenu za nastup dao Messijev sin: ‘Ozbiljnog lica dodao je…’

AP Photo/Andy Wong via Guliver Images

Novak Đoković igrao je u polufinalu Mastersa u Miamiju pred Lionelom Messijem, ali je najoštrije kritike za nastup protiv Grigora Dimitrova dobio od jednog od Messijevih sinova.

Đoković je nakon ulaska u finale prepričao razgovor koji je vodio s jednim od Messijevih sinova, no nije rekao s kojim. Argentinac ima tri nasljednika: Thiaga (2012.), Matea (2015.) i Cira (2018.).

“Rekao mi je da sam zaslužio osmicu za današnji meč, što je dosta dobro. Ozbiljnog lica dodao je da moram zaraditi desetku u sljedećem meču. Da, bio sam pod ozbiljnim pritiskom Messijevog sina.”

S obzirom na to koliko Đoković voli svugdje voditi svoju djecu, jasno je da je uživao u ovom susretu:

“Šalili smo se, bilo je super vidjeti cijelu obitelj”, objasnio je.

“Uvijek sam bio njegov fan, kroz cijelu njegovu karijeru. Za mene su to bili vrlo dirljivi trenuci, jer je Messi došao s cijelom obitelji, s djecom i suprugom. I sam kao mladi otac znam što to znači. Velika je razlika kada negdje dođete s cijelom obitelji. Dirnula me njegova želja da ovdje provodi vrijeme. Izuzetno poštujem takvu gestu. Ovo je sjajan trenutak i za turnir i za tenis, imati Messija ovdje.”

Novak jako voli nogomet pa dobro poznaje karijeru ovog velikog igrača.

“Bila je velika čast biti na stadionu. On je tako veliki sportaš, a ne samo nogometaš. Njegov trag u svijetu sporta u posljednjih 20 godina je nevjerojatan. Imati ga na tribinama, biti u situaciji da me gleda, donijelo mi je veliko zadovoljstvo.”

Đoković i Messi razmijenili su majice, a Novak je kasnije rekao:

“Mislim da sam prvi put igrao pred njim i bio sam malo nervozan. Gledao sam ga nekoliko puta. Bio sam na finalu Svjetskog prvenstva u Kataru kada je on postao svjetski prvak. Gledao sam ga jednom prošle godine u Inter Miamiju protiv Los Angelesa.”