Đoković opet u akciji nakon skoro dva mjeseca pauze

AP Photo/Alessandra Tarantino via Guliver Images

Najuspješniji tenisač svih vremena Novak Đoković vraća se na ATP Tour nakon gotovo dva mjeseca pauze.

Đoković se vraća na Masters 1000 turniru u Rimu budući da je na službenom rasporedu treninga u Foro Italicu objavljeno kako će srpski tenisač trenirati na Centraleu u ponedjeljak od 18 do 19 sati.

Osvajač 24 Grand Slama posljednji je put nastupio 12. ožujka na Indian Wellsu, kada ga je u osmini finala zaustavio Jack Draper.

Nakon toga je propustio Miami, Monte Carlo i Madrid. Nije nikakvo iznenađenje što se Đoković u kasnoj fazi karijere dozira i pažljivo bira turnire na kojima će igrati. Fokus su mu Grand Slamovi pa tako i nadolazeći Roland Garros.

Masters u Rimu igra se od 5. do 17. svibnja, Đoković ga je osvojio čak šest puta (posljednji put 2022.), a kao i uvijek možete ga pratiti u izravnim prijenosima na Sport Klubu.

