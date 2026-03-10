Đoković izbacio i posljednjeg Hrvata s Indian Wellsa

Hrvatski tenisač Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo završili su nastup u muškim parovima na teniskom Masters turniru u Indian Wellsu.

Od njih su u ponedjeljak u prvom kolu nakon samo 53 minute igre sa 6:3, 6:2 bolji bili Novak Đoković i Stefanos Tsitsipas . Srpsko-grčkom paru su za pobjedu bila dovoljna tri breaka, jedan u prvom i dva u drugom setu.

Nastup na turniru u Indian Wellsu u prvom kolu su završili i Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajicek, od njih je u ponedjeljak sa 7:6(5), 7:5 bolja bila nizozemsko-njemačka kombinacija Robin Haase / Constantin Frantzen.

