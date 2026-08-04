Curama ne ide u Kanadi, nakon Vekić ispala i Ružić

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AP Photo/Thibault Camus via Guliver

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić (WTA - 56.) poražena je u drugom kolu WTA 1000 turnira u Torontu, bolja je bila Amerikanka Madison Keys (WTA - 23.) sa 6:1, 6:2 nakon jednog sata i 22 minute igre.

Nakon što je sinoć svladala Francuskinju Lois Boisson u tri seta, Ružić danas nije imala šanse protiv osvajačice Australian Opena iz 2025. godine.

Ružić je pet puta izgubila početni udarac, a samo je jednom uspjela napraviti break.

Ranije se od turnira oprostila i Donna Vekić, koja je poražena od Švicarke Viktorije Golubic.