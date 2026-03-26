Cinkuš i Ivanišević mogu biti ponosni: Fils nevjerojatnim preokretom do polufinala Miamija!

Fenomenalni Arthur Fils. Nema boljeg načina za opis načina na koji se ovaj 21-godišnji tenisač pod vodstvom Ivana Cinkuša i Gorana Ivaniševića u Miamiju plasirao u svoje prvo polufinale nekog Mastersa 1000.

Imao je protiv sebe u dobrom dijelu također fenomenalnog Tommyja Paula, imao je protiv sebe i čak četiri uzastopne meč-lopte, ali sve je to uspio nadmašiti i pobijediti sa 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 7:6 (8:6), osvojivši čak šest posljednjih poena.

Nijedan od tenisača nije napravio break tijekom gotovo tri sata igre. Fils je imao samo jednu break-loptu, koja je ujedno bila i meč-lopta u trenutku kada je vodio 6:5. Nije je realizirao i kada je izgledalo da će kazna sigurno stići, jer je Paul poveo s 6:2 u posljednjem tie-breaku, uspio se izvući fenomenalnim potezima. Amerikanac nije iskoristio čak šest prilika za break, igrao je izvanredno sve dok nije došao trenutak da to i iskoristi. Broj 23 iz SAD-a demonstrirao je taktički vrhunski tenis, pokazavši da je velemajstor promjene ritma, pruživši sjajnu igru i na mreži, ali s druge strane terena imao je nevjerojatnog protivnika.

Sljedeći Filsov suparnik je najbolje rangirani tenisač u tom dijelu ždrijeba – Jiří Lehečka (22). Ni Čeh nije imao puno lakši posao protiv Martina Landalucea – 7:6 (7:1), 7:5, ali njegovo iskustvo je prevagnulo. Španjolac ima samo 20 godina, kao 151. na svijetu krenuo je iz kvalifikacija. Prvi je tenisač rođen 2006. ili kasnije koji se plasirao u četvrtfinale nekog Mastersa.

Fils je u Miami stigao kao 31. tenisač svijeta, osigurao je skok na 28. mjesto, a ako uđe u finale, bit će 22., dok bi u slučaju osvajanja naslova bio 17. Vrlo kvalitetna igra s obje strane terena, psihološka snaga, odličan servis i brojni drugi aduti kandidiraju Filsa za velika djela. S 21 godinom mlađi je i od Carlosa Alcaraza i od Jannika Sinnera te bi im uskoro mogao ozbiljno zaprijetiti.

“Ovo je bila nevjerojatna borba, a ja nikada ne bježim od borbe”, istaknuo je Francuz nakon plasmana u polufinale. “Čak i da sam izgubio, rekao bih da je sve u redu. Dao sam sve od sebe.”

Ovom pobjedom postao je najmlađi polufinalist iz Francuske na bilo kojem Mastersu još od Richarda Gasqueta 2007.