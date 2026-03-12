Britanski tenisač: Kad god Đoković igra, gledam i divim se

Podijeli :

Jack Draper je u noći sa srijede na četvrtak porazio Novaka Đokovića s 2-1 u setovima te je tako nastavio lov na svoj drugi uzastopni naslov u Indian Wellsu.

Nakon pobjede je na konferenciji za medije izrekao brojne pohvale na Đokovićev račun:

“Gledao sam, divio se i idolizirao Đokovića otkad sam bio dijete. Ne gledam puno tenis kada ne igram, ali kad kod on igra, gledam i divim se. Njegova razine igre s 38 godina je nevjerojatna. Zahvalan sam što još uvijek igra, ugledam se na njega.”

Draper će u četvrtfinalu igrati protiv Danila Medvedeva te će, ako pobijedi, najverojatnije ići na Carlosa Alcaraza u polufinalu. U slučaju da Španjolac porazi Camerona Norrieja, gledat ćemo reprizu polufinala iz prošle godine kada je Draper slavio s 2-1 u setovima.

