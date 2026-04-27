Branitelj naslova u Madridu rutinski do osmine finala

Podijeli :

AP Photo/Pablo Garcia via Guliver

Kanadska tenisačica Leylah Fernandez (WTA - 25.) pobijedila je Amerikanku Ann Li (WTA - 34.) sa 6-3, 6-2 i postala prva četvrtfinalistica WTA 1000 turnira na zemljanoj podlozi u Madridu.

Za 23-godišnju Kanađanku to je uvjerljivo najbolji rezultat na ovom turniru, na kojem do ove godine nije došla dalje od trećeg kola, a ujedno je uzvratila Ann Li za prošlogodišnji poraz u Madridu, kad su se susrele u drugom kolu.

Fernandez u četvrtfinalu čeka pobjednicu dvoboja između Ruskinje Mire Andrejeve (WTA – 8.) i Mađarice Anne Bondar (WTA – 63.).

Branitelj naslova na Masters 1000 turniru tenisača, Norvežanin Casper Ruud (ATP – 15.), plasirao se u osminu finala svladavši u ponedjeljak španjolskog predstavnika Alejandra Davidovicha Fokinu (ATP – 24.) sa 6-3, 6-1.

Osim nadmoći norveškog tenisača, dvoboj su obilježila dva poduža prekida, oba u prvom setu. Prvi se dogodio kod vodstva Ruuda 4-1, zbog nemira među gledateljima na tribini glavnog stadiona Manolo Santana, a do drugog je došlo u devetom gemu, kad je pukao središnji držač mreže. No, nijedan od tih prekida nije poremetio ritam norveškog tenisača koji je prilično lako došao do osme uzastopne pobjede na madridskom Mastersu.

Ruud će za plasman u četvtrfinale igrati protiv pobjednika iz meča Grka Stefanosa Tsitsipasa (ATP – 80.) i španjolskog kvalifikanta Daniela Meride Aguilara (ATP – 102.).