Bivša osvajačica Roland Garrosa u samo 54 minute do drugog kola Rima

Latvijka Jelena Ostapenko (WTA - 36.) trebala je samo 54 minute za pobjedu 6:0, 6:1 protiv talijanske tenisačice Lucrezije Stefanini (WTA - 154.) kojom se u srijedu plasirala u drugo kolo WTA 1000 turnira na zemljanoj podlozi u Rimu.

Od dvije hrvatske predstavnice u turniru jučer se u drugo kolo kvalificirala Antonia Ružić koja je sa 6:4, 1:6, 6:3 bila bolja od uzbekistanke tenisačice Kamile Rahimove. Ružić će u drugom kolu u četvrtak igrati protiv osme nositeljice, Ruskinje Mire Andrejeve, prošlotjedne finalistice WTA 1000 turnira u Madridu.

U srijedu je u Rimu započeo i glavni turnir tenisača, a na ovom Mastersu hrvatski tenis predstavljaju Marin Čilić i Dino Prižmić. Čilić će u akciji protiv Amerikanca Marcosa Girona biti u četvrtak, dok će Prižmić u poslijepodnevnom dijelu programa igrati protiv Mađara Martona Fucsovicsa za plasman u drugo kolo, u kojem pobjednika čeka treći nositelj i šesterostruki osvajač rimskog Mastersa Novak Đoković.

Masters u Rimu gledajte na Sport Klubu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.