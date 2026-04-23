Marčinko za SK govorila o povijesnoj pobjedi, u drugom kolu je ipak prejaka bila Benčić

Benčič je najbolja rangirana tenisačica s kojom se 20-godišnja Zagrepčanka morala suočiti u dosdašnjoj karijeri, a olimpijska pobjednica iz Tokija 2021. opravdala je ulogu velike favoritkinje, pogotovo u drugom setu, nakon što je prvi bio prilično izjednačen.

Meč je počeo sa po dva ‘breaka’ na svakoj strani, a Marčinko je bila prva koja je osvojila gem na početnom udarcu i povela s 3-2. No, u sedmom gemu je ponovno izgubila servis, što je iskusnoj Belindi Benčič bilo dovoljno za osvajanje prvog seta sa 6-4 nakon 51 minute.

Nakon toga je 29-godišnja Švicarka potpuno preuzela kontrolu u meču, osvojila prva četiri gema u drugom setu i bez poteškoća došla do pobjede koja joj je donijela plasman u treće kolo madridskog WTA 1000 turnira.

Marčinko je u drugom setu osvojila samo tri poena na servis suparnice.

Benčić u trećem kolu čeka pobjednicu dvoboja između Rusinje Dijane Šnajder (WTA – 19.) i Španjolke Jessice Bouzas Maneiro (WTA – 50.).

Prvo veliko iznenađenje u Madridu priredila je Mađarica Anna Bondar (WTA – 63.) koja je sa 6-3, 6-4 svladala sedmu tenisačicu svijeta, Ukrajinku Elinu Svitolinu, ostvarivši tako svoju prvu pobjedu protiv igračice iz “Top 10”.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.