Majka sedme tenisačice svijeta poručila hrvatskom treneru: ‘Neću da moja kćer plače zbog tebe!’

Procurile su informacije iz WTA-a o optužbama protiv Stefana Vukova i razlozima njegove jednogodišnje suspenzije. Hrvatski trener kažnjen je zbog maltretiranja Jelene Ribakine, čiji je trener bio do kraja kolovoza. Nakon nekoliko mjeseci pauze, suradnja je pred kraj godine obnovljena, ali bez njegova prisustva na turnirima.

Kako tvrdi američki magazin The Athletic, koji je i ranije imao ekskluzivne informacije o ovoj temi, Portia Archer, generalna direktorica WTA-a, obavijestila je 31. siječnja i Vukova i Ribakinu da je on suspendiran.

U odluci je navedeno da je Vukov prekršio WTA-ova pravila ponašanja. Također mu je naloženo da pohađa tečajeve o pravilnom ponašanju trenera.

The Athletic je dobio uvid u ovu odluku, koja ima tri stranice. Između ostalog, ‘hrvatski trener optužuje se za fizičko i verbalno maltretiranje igračice, korištenje odnosa s igračicom za osobne i poslovne interese na račun njezine imovine’.

Nadalje se navodi da je ‘Vukov vrijeđao Ribakinu tijekom treninga, nazivajući je glupačom i retardiranom, te da ju je gađao lopticama’. Poznata je i fraza koju joj je uputio: “Bez mene bi skupljala krumpire po Rusiji”, aludirajući na to da je s njim ostvarila najveće uspjehe, uključujući osvajanje Wimbledona 2022.

Navodi se i da je ‘Vukov Ribakinu izlagao psihološkom maltretiranju’, što je rezultiralo time da ju je gurao do krajnjih granica, zbog čega se razbolijevala.

Istragom je utvrđeno i da je ignorirao zabranu kontakta s njom te da je otvoreno kršio odluke.

Archer dodaje kako je utvrđeno da postoje dokazi da su njih dvoje tijekom Australian Opena boravili u istoj sobi te da su u ‘romantičnoj vezi koja je toksična za nju’. S druge strane, WTA ipak nema pravo miješati se u privatne živote. Ako Ribakina smatra da je njezina veza s Vukovom toksična, trebala bi to prijaviti policiji ili nadležnim institucijama. WTA ima pravo intervenirati samo u trenersko-igrački odnos. Tko s kim spava i u kojoj sobi ipak nije problem krovne organizacije u ženskom tenisu.

Istraga je pokazala da je Vukov, kada mu je uoči US Opena priopćeno da je dobio otkaz, otišao u hotel u kojem je boravila Ribakina kako bi se pokušao suočiti s njom te da je na njezinu telefonu bilo najmanje 100 propuštenih poziva i nebrojeno mnogo poruka. Na kraju ga je osiguranje udaljilo iz hotela.

WTA posjeduje i e-mail koji je njezina majka poslala Vukovu, u kojem piše ‘da ne želi da joj kći plače zbog njega i da prestane s takvim ponašanjem.’ To se dogodilo prošlog ljeta tijekom US Opena, kada je Jelena, pod nagovorom prijatelja, pristala razgovarati s članovima WTA-a. Dala im je zeleno svjetlo da Vukovu ne daju akreditacije kako ne bi mogao ulaziti na turnire, ali to nije dugo potrajalo. Ubrzo je angažirala Gorana Ivaniševića, a taman kada se činilo da se riješila Vukova, ponovno ga je pozvala.

S druge strane, Ribakina sada sve ovo negira i želi ponovno surađivati s njim. Ovakva situacija polako se pretvara u agoniju, a najbolji dokaz za to je da nije osvojila nijednu titulu već 13 mjeseci. Nekada projektirana članica velike ženske trojke sada, čini se, polako nestaje sa scene.