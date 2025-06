Luka Mikrut šokirao drugog nositelja i prošao u drugo kolo Milana

Podijeli :

Foto: Frane Hrabrov / HTS

Luka Mikrut plasirao se u drugo kolo ATP Challengera u Milanu. Iako je na startu imao težak zadatak, Splićanin je slavio u dva seta. Protivnik mu je bio Kimmer Coppejans, nekada 97. igrač svijeta i drugi nositelj na ovotjednom zemljanom Challengeru.

Iako je rezultat bio 6:4, 6:4, tijek setova bio je potpuno različit. U prvom setu je prvi break viđen tek u 10. gemu kada je Mikrut nakon spašene break lopte u gemu ranije iskoristio svoju treću set-loptu.

Nije taj momentum iskoristio u drugom setu te je u prvom gemu seta nakon propuštenih 40-0 izgubio servis. Vratio je taj break odma, ali ponovno nije došao do vodstva u drugoj dionici. Coppejans je ovaj put potvrdio break, ali tek jednom. Tako je nakon zaostatka 3:1 Mikrut osvojio tri gema u nizu za vodstvo 4:3. Belgijanac je do kraja susreta uspio osvojiti tek gem za poravnanje prije nego li je Splićanin s dva gema u nizu došao do velike pobjede.

Sa 6:4, 6:4 se tako plasirao u drugo kolo gdje ga čeka okršaj s Olegom Prihodkom.

Na turniru nastupa i Dino Prižmić koji će kasnije loviti svoju 11. pobjedu zaredom. Njemu je u prvom kolu protivnik Gabriele Piraino.