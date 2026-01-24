Legendarni Wawrinka odigrao posljednji meč na Australian Openu u karijeri

Podijeli :

AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake via Guliver

Deveti nositelj Amerikanac Taylor Fritz izbacio je legendarnog bivšeg prvaka Stanislasa Wawrinku rezultatom 7-6 (5), 2-6, 6-4, 6-4 u trećem kolu Australian Opena.

Wawrinka, koji je debitirao u Melbourne Parku 2006. i osvojio Australian Open 2014., igra svoju posljednju sezonu prije umirovljenja.

U prvom setu nije bilo jasno tko će prevladati, a tie-break je odlučio pobjednika. Zatvaranjem krova na John Cain Areni zbog vrućine, Fritz je uspio povesti u tie-breaku prvog seta. Međutim, Wawrinka je u drugom setu, uz podršku publike, brzo došao do vodstva 3-0 i osvojio set 6-2, pokazujući zašto je u četvrtak postao prvi igrač star 40 ili više godina koji je stigao do trećeg kola Grand Slama još od Kena Rosewalla 1978.

No Fritz se nije dao iznenaditi. U trećem setu preokrenuo je situaciju, slomio Wawrinkin servis u sedmom gemu i preuzeo kontrolu nad dvobojem. Iscrpljeni Wawrinka nakon trećeg seta otišao je na medicinski time-out, dok je Fritz u čevrtom setu osigurao plasman u drugi tjedan turnira.

Fritz će u osmini finala igrati protiv petog nositelja Lorenza Musettija iz Italije.

Wawrinka, sada 139. igrač svijeta, u karijeri je bio treći na ATP ljestvici, osvojivši Roland Garros 2015. i US Open 2016., dok je ukupno osvojio 16 ATP naslova. Zlatnu olimpijsku medalju osvojio je u paru s Rogerom Federerom u Pekingu 2008., a njegova karijera obilježena je uspjesima u eri dominacije Federera, Rafaela Nadala i Novaka Đokovića.