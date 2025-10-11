Kvalifikant i 204. tenisač svijeta izbacio ozlijeđenog Đokovića u polufinalu Šangaja!

Podijeli :

xVCGx via Guliver

Novak Đoković zaustavljen je u polufinalu Mastersa u Šangaju, gdje je izgubio od kvalifikanta iz Monaka, Valentina Vacherota, 6:3, 6:4. Srpski tenisač osjetio je bol u donjem dijelu leđa te je nakon sedmog gema prvog seta zatražio medicinski odmor. Iako se vratio na teren, bol ga je vidno sputavala i onemogućila da igra u punom ritmu. Uskoro opširnije...

