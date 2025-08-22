Kvalifikacije za US Open: Marčinko propustila dvije meč lopte, Martić također ispala

Podijeli :

Patrick Dancel IPA Sport via Guliver Images

Hrvatske tenisačice, 19-godišnja Petra Marčinko i 34-godišnja Petra Martić zaustavljene su u 2. kolu kvalifikacija za nastup na zadnjem ovogodišnjem "grand slam" turniru US Openu koji počinje u nedjelju, bolja od Marčinko bila je Alina Čarajeva s 1-6, 6-1, 7-5, dok je od Martić uspješnija bila Kineskinja Xiyu Wang sa 7-5, 6-4.

Mlada Marčinko tako će još morati pričekati na svoj debi u glavnom ždrijebu nekog “grand slama”, protiv Čarajeve je imala dvije meč-lopte u desetoj igri trećeg seta no nakon što ih nije iskoristila izgubila je svoj servis kod 5-5, a zatim i meč.

Iskusna Martić vodila je veliku borbu protiv Wang, prvi je set trajao čak sat i 17 minuta, čitav meč ukupno dva sata i osam minuta, a Kineskinja je ključne poene ipak odigrala bolje.

Ranije u četvrtak je Jana Fett stigla nadomak plasmana u glavni ždrijeb US Opena, ona je u 2. kolu kvalifikacija nakon maratona od čak tri sata i 13 minuta svladala Francuskinju Tessah Adrianjafitrimo sa 6-7 (5), 7-5, 6-4 u susretu koji se protegnuo na dva dana. Ovo je treći put kako je 28-godišnja Vrbovčanka stigla do 3. kola kvalifikacija u New Yorku, nakon 2017. i 2018. godine, no još nikada nije zaigrala u glavnom ždrijebu. Ovo je jedini “grand slam” na kojem joj to nije uspjelo jer je na Australian Openu i u Roland Garrosu stizala do 2. kola, dok je u Wimbledonu dva puta nastupila u 1. kolu. Za ulazak u glavni ždrijeb Fett će igrati protiv Amerikanke Katie Volynets.

Tara Wurth zaustavljena je u 2. kolu kvalifikacija, bolja od nje bila je Francuskinja Varvara Gračeva sa 7-5, 6-2.

Mladi, 20-godišnji Dino Prižmić također je nadomak plasmana u glavni ždrijeb US Opena, on je s uvjerljivih 6-3, 6-2 nadigrao Amerikanca Murphyja Cassonea te ga od prvog ulaska u glavni ždrijeb US Opena dijeli još jedna pobjeda. U zadnjem, 3. kolu kvalifikacija Prižmić će igrati protiv boljeg iz dvoboja Australca Jasona Kublera i Francuza Kyriana Jacqueta.

Prižmić je do sada samo jednom u karijeri nastupio u glavnom ždrijebu nekog “grand slam” turnira, bilo je to u siječnju prošle godine na Australian Openu kada je u 1. kolu igrao protiv Novaka Đokovića te osvojio set.