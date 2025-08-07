Kraj za Vekić već na startu turnira u Cincinnatiju

Najbolje rangirana hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA - 53.) u svom je sedmom nastupu na WTA 1000 turniru u američkom Cincinnatiju poražena u prvom kolu, a svladala ju je Rumunjka Sorana Cirstea (WTA - 138.) sa 6-1, 4-6, 6-3.

Bio je to njihov sedmi međusobni dvoboj u kojem je 35-godišnja Rumunjka došla do pete pobjede.

Samo 26 minuta bilo je potrebno Cirstei za osvajanje prvog seta u kojem je Vekić osvojila prvi gem, a onda u sljedećih šest nije uspjela doći do gem-lopte, izgubivši servis triput zaredom.

Dva gema drugog seta trajala su gotovo kao cijela prva dionica meča. Osječanka je u drugom gemu spasila sedam ‘break’-lopti, a još četiri u četvrtom gemu. Uz to je dvaput oduzela servis suparnici i povela sa 4-1. Cirstea je jedan ‘break’ uspjela vratiti, ali ne i drugi pa je meč otišao u treći set.

U njemu se dogodilo potpuno suprotno. Vekić je u drugom i četvrtom gemu imala 40-15, ali je oba puta Cirstea došla do ‘breaka’ i povela 5-1. Kad je Rumunjka prvi put servirala za pobjedu, Vekić je spasila jednu meč-loptu i smanjila na 2-5. Potom je Osječanka servirajući spasila još četiri meč-lopte i došla do 3-5.

Ipak, Cirstea je u drugom pokušaju uspjela na početnom udarcu doći do pobjede realizirajući sedmu meč-loptu. Vekić je u ovom porazu napravila čak 12 dvostrukih pogrešaka, polovicu njih u prvom setu. Osvojila je slabašnih 66% poena na prvom servisu i tek 33% na drugom.

Donna Vekić je u ovoj sezoni već osmi put igrala protiv suparnice rangirane izvan kruga Top 100, ali je doživjela i sedmi poraz, pobijedivši samo Harriet Dart u siječnju na Australian Openu.

Hrvatska ipak nije ostala bez predstavnice u Cincinnatiju, jer se u glavni turnir kroz kvalifikacije probila 22-godišnja Međimurka Antonia Ružić (WTA – 94.), a njena suparnica u prvom kolu bit će nekadašnja hrvatska reprezentativka u mlađim dobnim kategorijama Lucija Radovčić, koja nastupa za Novi Zeland pod imenom Lulu Sun (WTA – 97.).

Ružić i Sun će igrati u petak, a pobjednicu tog dvoboja u drugom kolu čeka 12. nositeljica, Ruskinja Jekaterina Aleksandrova.

U Cincinnatiju su i tenisači. Hrvatsku predstavlja samo Borna Ćorić (ATP – 92.), a pobjednika ovog Masters 1000 turnira iz 2022., u prvom kolu čeka američki kvalifikant Emilio Nava (ATP – 114.). Njihov je dvoboj na rasporedu u petak, a pobjednika u drugom kolu čeka 4. nositelj, Amerikanac Taylor Fritz.

