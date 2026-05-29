Joao Fonseca je fizički monstrum: Velikim preokretom srušio je Đokovića usred Pariza!

Podijeli :

AP Photo/Christophe Ena via Guliver

Brazilski tenisač Joao Fonseca kreirao je još jedan veliki preokret na Roland Garrosu i izborio plasman u osminu finala.

Nakon što je u prethodnom kolu protiv Dine Prižmića gubio 0:2 u setovima pa slavio s 3:2, isti je scenarij ponovio i protiv Novaka Đokovića.

Fonseca je nakon gotovo pet sati iscrpljujuće borbe uspio preokrenuti zaostatak od dva seta te senzacionalno svladati srpskog tenisača i osigurati mjesto među 16 najboljih na pariškom Grand Slamu.

Uskoro opširnije…