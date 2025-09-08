Izbornik Dodig i Čilić najavili Francusku: ‘Znamo da su među najjačima na svijetu, ali mi imamo publiku’

Podijeli :

Guliver images

Hrvatska Davis Cup reprezentacija nastavila je u ponedjeljak s treninzima uoči dvoboja protiv Francuske u Osijeku, a uz to je održana i konferencija za medije.

Izbornik Ivan Dodig naglasio je da se momčad brzo prilagodila zemljanoj podlozi u dvorani Gradski vrt te izrazio optimizam pred mečeve s jakim suparnikom:

“Uvijek smo u Osijeku imali sjajnu atmosferu, a u ovako izjednačenim susretima podrška s tribina može biti presudna.”

Prvi hrvatski reket ponovno je Marin Čilić, koji u Davis Cup dvobojima protiv francuskih igrača ima stopostotan učinak – pet pobjeda iz pet mečeva (četiri pojedinačno, jedna u paru). Čilić je podsjetio na slavne trenutke iz 2016. i 2018., ali i istaknuo da sada kreće novo poglavlje:

“Protiv ovakvog protivnika uvijek je potrebna vrhunska priprema. Iako su prošli mečevi ostali zapisani u povijesti, sada počinjemo od nule. Veseli me igrati pred domaćom publikom jer to donosi dodatnu energiju i timski duh.”

O izboru podloge rekao je:

“Razmatrali smo mnogo faktora – protivnika, našu formu, mogućnosti… Francuzi su jedni od najboljih kada je riječ o brzim dvoranskim podlogama, pa smo se odlučili za zemlju na kojoj se osjećamo ugodno. Vjerujem da im nakon američke turneje nije drago vidjeti zemlju, a mi ćemo imati i prednost domaće publike.”

Francuska bez Humberta

Francuski izbornik Paul-Henri Mathieu u Osijek je stigao bez najboljeg igrača Uga Humberta, pa ulogu prvog reketa preuzima Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 36.). Slijede ga Corentin Moutet (39.), Benjamin Bonzi (45.), Arthur Rinderknech (57.) i Pierre-Hugues Herbert (142.).

Povijest okršaja

Bit će to prvi susret Hrvatske i Francuske nakon finala Davis Cupa 2018. u Lilleu, gdje je Hrvatska slavila 3:1 i osvojila svoj drugi naslov. Ukupno su se ove reprezentacije susrele tri puta – 2004. u Metzu pobjedu su odnijeli Francuzi (4:1), a potom su uslijedile dvije hrvatske pobjede: 2016. u Zadru (3:2) i 2018. u Lilleu (3:1).