I Livaja voli tenis: Hajdučka “desetka” u pauzi pomno prati Challenger u Splitu

Foto: Luka Mladinić / Split Open

Iza nas je drugi dan ATP Challengera u Splitu, a prvi dan u kojem su aktivno sudjelovali hrvatski tenisači. Na centralnom terenu nazvanom u čast preminulon Mili Moralić samo su Hrvati i nastupali te su upisali četiri pobjede.

Mili Poljičak pobijedio je Emanuela Ivaniševića, Matej Dodig Christiana Langma dok je Duje Ajduković porazio Gerarda Campanu Leeja. Jedini poraz uz mladog Ivaniševića upisao je Josip Šimundža koji je izgubio od Eliakima Coulibalyja.

Vrijedi spomenuti i pobjedu Ivaniševića s Dodigom u konkurenciji parova protiv venezuelanskog dvojca Juana Josea Bianchija i Brandona Pereza.

Sve to na tribinama pratila su poznata lica. Jedno od njih je i Marko Livaja kojega su fotografski aparati uočili na tribinama firulskih terena. Hajdučka “desetka” bila je u društvu svoje žene Iris. Livaja inače sada ima pauzu od utakmica jer nije pozvan u hrvatsku reprezentaciju.

Na tribinama je bio i Goran Ivanišević koji je pratio svog sina te Vedran Martić, bivši izbornik hrvatske Davis Cup reprezentacije.