Hrvatski tenisač osvojio drugi Challenger karijere

RobertaxCorradin IPAxSport via Guliver

Hrvatski tenisač 21-godišnji Luka Mikrut (ATP-239) osvojio je u nedjelju Challenger turnir u portugalskoj Bragi, nakon što je u finalu pobijedio Litavca Viliusa Gaubasa (ATP-143) sa 6-3, 6-4 poslije dva sata igre.

U prvom setu obojica su tenisača na početku čvrsto držala svoje servise, a prva prilika za break ukazala se u šestom gemu. Mikrut je imao dvije break lopte, ali ih nije realizirao. Novu priliku za break Mikrut je dobio u osmom gemu i tada ju nije propustio.

Na početku drugog seta hrvatski je tenisač odmah došao do breaka, ali je već u sljedećem gemu izgubio tu prednost. U četvrtom gemu vidjeli smo obratnu situaciju, Litavac je došao do breaka, ali je Mikrut odmah vratio izgubljeni servis. Ključnim se pokazao deveti gem u kojem je hrvatski igrač iskoristio drugu break loptu i potom je na svoj servis zaključio meč.

Bio je ovo njihov prvi međusobni meč, a Mikrutu je to bilo treće finale u karijeri na Challenger turnirima. Dva je puta slavio u finalima, sada u Bragi, te u kolovozu ove godine u talijanskom Comu, kada je pobijedio Splićanina Duju Ajdukovića.