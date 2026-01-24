Hrvatski okršaj u Melbourneu: Mektić ide na Pavića u osmini finala Australian Opena

Podijeli :

xxMarinxFranovx via Guliver

Hrvatski tenisač Nikola Mektić plasirao se u subotu s Amerikancem Austinom Krajicekom u osminu finala parova na prvom Grand Slam turniru sezone i za prolaz u četvrtfinale borit će se protiv sunardonjaka i bivšeg kolege Mate Pavića i Salvadorca Marcela Arevala.

Mektić i Krajicek su sa 7-6(4), 7-5 svladali američko-nizozemsku kombinaciju koju čine Vasil Kirkov i Bart Stevens nakon sat i 50 minuta igre.

Pavić i Arevalo u dva seta izborili osminu finala Australian Opena, moguć je okršaj s Mektićem Legendarni Wawrinka odigrao posljednji meč na Australian Openu u karijeri

Meč je bio dosta izjednačen, u prvom setu nitko nije izgubio svoj servis i odluka je pala u tie breaku u kojem su bolji bili Mektić i Krajicek. U drugom meču, situacija je slična, no prvo su svoj početni udarac izgubili Kirkov i Stevens, a onda Mektić i Krajicek. No, Mektić i Krajicek su iskoristili još jednu priliku za oduzimanje servisa za 7-5 i plasman u osminu finala.

Tamo ih čekaju četvrti nositelji Pavić i Arevalo koji su danas ranije izbacili Srirama Balajia iz Indije i Neila Oberleitnera iz Austrije.