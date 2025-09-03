Hrvatska više nema predstavnika na US Openu: Mektić ispao u četvrtfinalu

Podijeli :

xMarcoxCanonierox via Guliver

U četvrtfinalu US Opena u konkurenciji parova Nikola Mektić je u paru s Rajeevom Ramom igrao protiv svog bivšeg partnera Michaela Venusa koji sada nastupa s Yukijem Bhambrijem. U izjednačenom meču na kraju su pobjedu ostvarili Bhambri i Venus s 2-1 u setovima.

Prvi set bolje su otvorili Bhambri i Venus koji su rano došli do breaka, kod vodstva 2:1. Nakon toga se nisu osvrtali iza sebe te su sa 6:3 osvojili prvu dionicu igre.

Mektić i Ram su u drugom setu break napravili u istoj fazi kao i njihovi protivnici, ali oni nisu uspjeli tu prednost dugo sačuvati. Tek jednom su uspjeli potvrditi break prije nego li su se Bhambri i Venus vratili na 5:5. Na kraju je set otišao u tie-break gdje su nakon spašene meč-lopte s 8-6 bolji bili Hrvat i Amerikanac.

U trećem setu su prvi do break lopti stigli Mektić i Ram, ali je nisu iskoristili. To ih je na kraju kaznilo u osmom gemu seta. Tada nakon 40-15 na Mektićevom servisu gube gem te Bhambri i Venus dolaze do servisa za meč.

Imali su tada Mektić i Ram čak sedam prilika za povratak, ali nijednu nisu realizirali te su Bhambri i Venus sa 6:3, 6:7(6), 6:3 izborili polufinale US Opena.