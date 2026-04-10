Hrvatska ima novog TOP 100 igrača: Prižmić izborio elitu plasmanom u polufinale Monze

xxMarinxFranovx via Guliver Image

Hrvatski tenis skoro je tri godine čekao na ovaj trenutak, a to je novo lice u društvu TOP 100 tenisača.

Još od Borne Goje koji je prolaskom u osminu finala US Opena 2023. godine probio granicu 100 najboljih tenisača Hrvatska nije imala debitantna u tom društvu, sve do danas.

Naime, Dino Prižmić je petak otvorio s jednim ciljem, a to je pobjeda koja bi ga gurnula u TOP 100. Do nje je u četvrtfinalu ATP Challengera u Monzi i došao. S 2-0 u setovima porazio je Francuza Valentina Royera te je osigurao 95. mjesto na ATP ljestvici uživo.

Splitski tenisač dobro je otvorio meč te je do breaka stigao u četvrtom gemu prvog seta. Tu prednost lakoćom je obranio za 6:3 u prvoj dionici igre. U drugom setu Francuzu je servis oduzeo u petom gemu, a onda je ponovio istu proceduru kao u prvom setu. Povećao je svoju prednost te je sa 6:3, 6:2 izborio polufinale gdje će igrati protiv pobjednika meča između dvojice Talijana Stefana Travaglije i Mattije Belluccija.

Ovim slavljem Dino Prižmić postao je 16. hrvatski tenisač koji je uspio izboriti ulazak među TOP 100 na ATP ljestvici otkako ona postoji. Time se pridružio uglednom društvu koje čine Mario Ančić, Marin Čilić, Borna Ćorić, Ivan Dodig, Željko Franulović, Borna Gojo, Goran Ivanišević, Roko Karanušić, Ivo Karlović, Željko Krajan, Ivan Ljubičić, Bruno Orešar, Marko Ostoja, Nikola Pilići Goran Prpić, koji su tijekom svojih karijera također ostvarili ovaj značajan uspjeh.

