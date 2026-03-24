Hrvatica u Dubrovniku upisala pobjedu protiv nekadašnje 11. tenisačice svijeta

Foto: Hrvatski teniski savez

U Dubrovniku se ovaj tjedan igra WTA Challenger u Dubrovniku gdje Hrvatska ima nekoliko predstavnica. Jedna od njih je Tena Lukas koja je za ovaj turnir dobila pozivnicu organizatora. Ždrijeb je u prvom kolu nije pomazio jer ju je čekala Ruskinja Anastasija Pavljučenkova koja je prije pet godina bila i 11. tenisačica svijeta.

Međutim, hrvatska tenisačica uspjela je doći do pobjede. U prvom setu je propustila 5:2 da bi set na kraju izgubila u tie-breaku. Nije ju to slomilo te je drugu dionicu osvojila sa 6:2 te je tako odvela meč u set odluke. Odmah na otvaranju posljednje dionice Lukas je Ruskinji oduzela servis te su se nakon toga odigrala još četiri poena.

U tom trenutku je 34-godišnja Pavljučenkova predala meč i tako poslala Lukas u drugo kolo Dubrovnika. Ovo slavlje je hrvatskoj tenisačici i četvrto najveće u karijeri jer je Ruskinja trenutačno na 114. mjestu WTA ljestvice. Lukas je u karijeri upisivala pobjede protiv 112., 107. te 84. tenisačice svijeta.

Sljedeće kolo hrvatskoj tenisačici donosi okršaj s Andreom Lazarom Garcijom, 170. igračicom svijeta.